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Польша получила два южнокорейских истребителя FA-50 — что это за самолеты

Польша получила два южнокорейских истребителя FA-50 — что это за самолеты
Фото: Getty Images

До конца текущего года в Польшу поступит 12 южнокорейских истребителей FA-50.

Об этом информирует Министерство обороны.

— Мы заказали эти самолеты в Южной Корее год назад. Два экземпляра уже в Польше, — говорится в сообщении Миниобороны в Twitter.

Также агентство PAP сообщает, что министр Нацобороны Польши Мариуш Блащак добавил, что следующие 10 экземпляров FA-50 прибудут в Польшу к концу текущего года.

— Последовательно наращиваем численность польских ВВС, — сказал он, отметив, что авиапарк Польши “обновляется рекордными темпами с заменой постсоветских самолетов техникой западного производства”.

Блащак добавил, что FA-50 будут использоваться для “патрулирования неба над Польшей, а также союзных миссий”.

Отмечается, что FA-50 “способны выполнять широкий спектр задач, которые до сих пор осуществляли МиГ-29 или Су-22, а в некоторых задачах даже заменить F-16”.

Известно, что, помимо этой поставки, Минобороны Польши разместило заказ на производство еще 36 самолетов в полонизированном варианте FA-50PL. Одной из особенностей этой версии станет оснащение передовой РЛС.

Довідка. FA-50 Fighting Eagle — легкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение — 20-мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, ракеты класса воздух-земля AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.

Максимальная скорость самолета составляет 1,5 Маха, дальность — 1 800 км, практический потолок — 14,6 км.

Кроме этого, министр обороны сообщил, что первая РСЗО K239 Chunmoo южнокорейского производства прибыла в Польшу, еще несколько будут поставлены до конца года.

— Первая корейская пусковая установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Ее установили на польский грузовик Jelcz. В этом году будет поставлено еще несколько установок, — написал Блащак в Twitter.

Агентство PAP отмечает, что “недавно Польша заказала в Южной Корее ряд видов боевой техники — танки К2 Black Panther, самоходные гаубицы К9, ракетные установки К239 Chunmoo, а также легкие самолеты FA-50”.

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Маріуш Блащак

Война в Украине, Военная техника, Польша
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