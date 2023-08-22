Украина не будет подписывать документ, который будет предусматривать территориальные уступки — Кулеба

Украина не собирается подписывать любое соглашение, которое будет предусматривать территориальные уступки. Похожий Московский мирный договор подписала Финляндия в 1940 году, согласно которому страна передала часть территории СССР.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии иностранным журналистам.

По его словам, Украина трансформируется во время полномасштабной войны, начатой в борьбе с Российской Федерацией. По мнению главы МИД, мир научился на ошибках прошлого.

В то же время Кулеба намекнул на различия между конфликтами в Грузии и Крыму, а также утверждает, что во время вторжения России в Украину некоторые вещи произошли впервые. Среди них — поставки вооружения и факт, что Евросоюз признал Украину партнером после лет сомнений.

Министр иностранных дел обратил внимание, что Украина имеет все возможности получить условия мира, отличные от Грузии или Финляндии.

Источник: El Diario

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