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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна не підписуватиме документ, який передбачатиме територіальні поступки – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна не збирається підписувати будь-яку угоду, яка передбачатиме територіальні поступки. Схожий Московський мирний договір підписала Фінляндія у 1940 році, згідно з яким країна передала частину території СРСР.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі іноземним журналістам.

За його словами, Україна трансформується під час повномасштабної війни, розпочатої у боротьбі з Російською Федерацією. На думку очільника МЗС, світ навчився на помилках минулого.

Водночас Кулеба натякнув на розбіжності між конфліктами в Грузії та Криму, а також стверджує, що під час вторгнення Росії в Україну деякі речі відбулися вперше. Серед них – постачання озброєння та факт, що Євросоюз визнав Україну партнером після років сумнівів.

Міністр закордонних справ звернув увагу, що Україна має всі можливості отримати умови миру, відмінні від Грузії чи Фінляндії.

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Джерело: El Diario

Війна в Україні, Грузія, Дмитро Кулеба, МЗС України, Фінляндія
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