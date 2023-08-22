Україна не підписуватиме документ, який передбачатиме територіальні поступки – Кулеба
Україна не збирається підписувати будь-яку угоду, яка передбачатиме територіальні поступки. Схожий Московський мирний договір підписала Фінляндія у 1940 році, згідно з яким країна передала частину території СРСР.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі іноземним журналістам.
За його словами, Україна трансформується під час повномасштабної війни, розпочатої у боротьбі з Російською Федерацією. На думку очільника МЗС, світ навчився на помилках минулого.
Водночас Кулеба натякнув на розбіжності між конфліктами в Грузії та Криму, а також стверджує, що під час вторгнення Росії в Україну деякі речі відбулися вперше. Серед них – постачання озброєння та факт, що Євросоюз визнав Україну партнером після років сумнівів.
Міністр закордонних справ звернув увагу, що Україна має всі можливості отримати умови миру, відмінні від Грузії чи Фінляндії.
Джерело: El Diario
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і попри пережите пекло планує повернутися на службу.Христина Гавриш