Россия пытается заглушить Starlink в Украине — Космические силы США
Российские оккупанты пытаются нарушить работу спутниковой связи Starlink в Украине, впрочем, тщетно.
Об этом командующий Космическими силами США, генерал Ченс Зальцман сказал в интервью The Washington Post.
По его словам, Космические силы США изучают опыт Украины в использовании малых спутников Starlink.
Зальцман отметил, что распространение такого массива является “гораздо более сложной проблемой”.
– На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине с помощью созвездия Starlink. Россияне пытаются его заглушить, – сказал генерал, и отметил, что попытки россиян напрасны.
Также он сообщил, что из-за уязвимости США в вопросе космической защиты, Пентагон начал новую программу Proliferated Warfighter Space Architecture.
В рамках проекта Соединенные Штаты запустят в космос на низкую околоземную орбиту тысячу спутников.
По словам генерала, спутники должны создать сетчатую сеть, которая обеспечит связью военных. Это в свою очередь даст преимущество США и позволит подготовиться в случае противостояния с Китаем.
Пентагон вывел на орбиту 10 таких спутников в апреле 2023 года. Еще 18 аппаратов планируют вывести до конца года и 160 — уже в следующем году.
Напомним, президент SpaceX Гвин Шотвелл во время конференции в Вашингтоне заявила, что SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой сети Starlink для управления беспилотниками и дронами.
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