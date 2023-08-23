Россия пытается заглушить Starlink в Украине — Космические силы США

Российские оккупанты пытаются нарушить работу спутниковой связи Starlink в Украине, впрочем, тщетно.

Об этом командующий Космическими силами США, генерал Ченс Зальцман сказал в интервью The Washington Post.

По его словам, Космические силы США изучают опыт Украины в использовании малых спутников Starlink.

Зальцман отметил, что распространение такого массива является “гораздо более сложной проблемой”.

– На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине с помощью созвездия Starlink. Россияне пытаются его заглушить, – сказал генерал, и отметил, что попытки россиян напрасны.

Также он сообщил, что из-за уязвимости США в вопросе космической защиты, Пентагон начал новую программу Proliferated Warfighter Space Architecture.

В рамках проекта Соединенные Штаты запустят в космос на низкую околоземную орбиту тысячу спутников.

По словам генерала, спутники должны создать сетчатую сеть, которая обеспечит связью военных. Это в свою очередь даст преимущество США и позволит подготовиться в случае противостояния с Китаем.

Пентагон вывел на орбиту 10 таких спутников в апреле 2023 года. Еще 18 аппаратов планируют вывести до конца года и 160 — уже в следующем году.

Напомним, президент SpaceX Гвин Шотвелл во время конференции в Вашингтоне заявила, что SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой сети Starlink для управления беспилотниками и дронами.

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