Валентина Чорна, редактор ленты
В Калужской и Тульской областях РФ раздались взрывы – что известно
В ночь на 25 августа в Калужской и Тульской областях России прогремели взрывы.
Об этом сообщили РосСМИ и местные Telegram-каналы.
В сети обнародовали фото и видео с мест взрывов. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.
Cообщается, что московские аэропорты Внуково и Домодедово закрыли на прилет и вылет самолетов.
Также росСМИ пишут о взрывах в районе аэродрома Шайковка в Калужской области.
Отметим, что там находятся борты стратегической авиации оккупантов Ту-22м3.
В российском Минобороны заявили о якобы отраженной ракетной атаке над Калужской областью.
– Сегодня ночью пресечена попытка осуществить атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, – говорится в сообщении.
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