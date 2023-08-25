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Валентина Чорна, редактор ленты

В Калужской и Тульской областях РФ раздались взрывы – что известно

вибухи в Росії

В ночь на 25 августа в Калужской и Тульской областях России прогремели взрывы.

Об этом сообщили РосСМИ и местные Telegram-каналы.

В сети обнародовали фото и видео с мест взрывов. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Cообщается, что московские аэропорты Внуково и Домодедово закрыли на прилет и вылет самолетов.

Также росСМИ пишут о взрывах в районе аэродрома Шайковка в Калужской области.

Отметим, что там находятся борты стратегической авиации оккупантов Ту-22м3.

В российском Минобороны заявили о якобы отраженной ракетной атаке над Калужской областью.

– Сегодня ночью пресечена попытка осуществить атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, – говорится в сообщении.

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Взрыв, Росія
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