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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Калузькій та Тульській областях РФ пролунали вибухи – що відомо

вибухи в Росії

У ніч на 25 серпня у Калузькій та Тульській областях Росії пролунали вибухи.

Про це повідомили росЗМІ та місцеві Telegram-канали.

У мережі оприлюднили фото та відео з місць вибухів. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Повідомляється, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово закрили на приліт та виліт літаків.

Також росЗМІ пишуть про вибухи в районі аеродрому Шайківка, що в Калузькій області.

Зазначимо, що там перебувають борти стратегічної авіації окупантів Ту-22м3.

У російському Міноборони заявили про нібито відбиту ракетну атаку над Калузькою областю.

– Сьогодні вночі припинено спробу здійснити атаки по цивільних об’єктах на території Російської Федерації ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200, – йдеться у повідомленні.

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