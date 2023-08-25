У Калузькій та Тульській областях РФ пролунали вибухи – що відомо
У ніч на 25 серпня у Калузькій та Тульській областях Росії пролунали вибухи.
Про це повідомили росЗМІ та місцеві Telegram-канали.
У мережі оприлюднили фото та відео з місць вибухів. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.
Повідомляється, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово закрили на приліт та виліт літаків.
Також росЗМІ пишуть про вибухи в районі аеродрому Шайківка, що в Калузькій області.
Зазначимо, що там перебувають борти стратегічної авіації окупантів Ту-22м3.
У російському Міноборони заявили про нібито відбиту ракетну атаку над Калузькою областю.
– Сьогодні вночі припинено спробу здійснити атаки по цивільних об’єктах на території Російської Федерації ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200, – йдеться у повідомленні.