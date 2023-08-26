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Юлия Захарченко, редактор ленты

Второе с начала войны судно с грузом покинуло Одессу вне зернового коридора

Второе с начала войны судно с грузом покинуло Одессу вне зернового коридора
Фото: Pexels

Балкер Primus под флагом Либерии покинул порт Одесса, куда он прибыл 20 февраля из греческого порта Перама под наименованием Polarstar. Он движется в направлении болгарского порта Варна. Это второе с начала полномасштабной войны судно, которое направляется вне зернового коридора.

Об этом говорится на онлайн-ресурсе MarineTraffic, который предоставляет информацию в режиме реального времени о движении судов. Информацию подтвердил руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

По его данным, балкер Primus дедвейтом 32,6 тыс. тонн и валовым тоннажем 19,9 тыс. тонн сменил владельца 12 июля во время пребывания в Одессе.

Вместо греческой Erma Marine SA им стала Nova Polar из Сингапура. Ресурс MarineTraffic оценивает судно примерно в $9,1 млн.

Первый контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одесса после начала полномасштабного российского вторжения вне рамок зернового коридора 16 августа. Судно прибыло в Турцию 18 августа с более 30 тыс. тонн груза (около 2 114 контейнеров).

Коридор планируют использовать для эвакуации суден, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.

По информации Администрации морских портов Украины, по состоянию на 23 августа в портах Большой Одессы оставались заблокированными шесть судов с 262 тыс. тонн грузов.

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Источник: MarineTraffic, Андрей Клименко

Болгария, Война в Украине, Зерно, Одесса, Порти, судно, Черное море
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