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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Друге з початку війни судно з вантажем покинуло Одесу поза зерновим коридором

Друге з початку війни судно з вантажем покинуло Одесу поза зерновим коридором
Фото: Pexels

Балкер Primus під прапором Ліберії покинув порт Одеса, куди він прибув 20 лютого з грецького порту Перама під найменуванням Polarstar. Він рухається в напрямку болгарського порту Варна. Це друге з початку повномасштабної війни судно, яке прямує поза зерновим коридором.

Про це йдеться на онлайн-ресурсі MarineTraffic, який надає інформацію в режимі реального часу про рух суден. Інформацію підтвердив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

За його даними, балкер Primus дедвейтом 32,6 тис. тонн і валовим тоннажем 19,9 тис. тонн змінив власника 12 липня під час перебування в Одесі.

Замість грецької Erma Marine SA ним стала Nova Polar із Сінгапуру. Ресурс MarineTraffic оцінює судно приблизно в $9,1 млн.

Перший контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса після початку повномасштабного російського вторгнення поза рамками зернового коридору 16 серпня. Судно прибуло до Туреччини 18 серпня з понад 30 тис. тонн вантажу (близько 2 114 контейнерів).

Коридор планують використовувати для евакуації суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса і Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

За інформацією Адміністрації морських портів України, станом на 23 серпня у портах Великої Одеси залишалися заблокованими шість суден із 262 тис. тонн вантажів.

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Джерело: MarineTraffic, Андрій Клименко

Болгарія, Війна в Україні, Зерно, Одеса, Порти, судно, Чорне море
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