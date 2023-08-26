Мы не только наступаем, но и имеем успехи: Дикий ответил критикам контрнаступления

Чаще всего контрнаступление Вооруженных сил Украины критикуют не профессиональные военные, а политологи, публичные дипломаты или чиновники, которые не разбираются в тонкостях дела и не могут объективно оценить все факторы.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире национального информационного телемарафона.

— Большинство этих комментариев, которые нас так раздражают, как раз не от военных. На это нужно обратить внимание. Большинство информационного шума, где ключевой месседж о том, что нам якобы все дали, а “мы так медленно наступаем, еще и не так, как учили на немецких полигонах”. Это обычно говорят политологи, публичные дипломаты, чиновники, — обратил внимание он.

Однако Дикий отметил, что профессиональные военные же восхищаются украинцами, которые наступают и имеют успехи в нынешних условиях, когда фактически не хватает ресурсов.

— А вот генерал Марк Милли озвучил точку зрения профессионалов, но он действующий генерал, поэтому должен был говорить осторожно. Гораздо четче высказался Бен Ходжес, который воспользовался тем, что он уже в отставке, поэтому можно “рубить” правду. Бывший командующий армией США в Европе прямо заявил, что с тем ресурсом, который нам дали, и в тех условиях его армия просто не пыталась бы наступать.

А мы не просто наступаем, а еще и имеем успехи. Ходжес очень четко расставил все по местам, а эти все, извините, политологи и дипломаты… Такую же войну, как у нас, видели только их дедушки во время Второй мировой и Корейской войн, — отметил Дикий.

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