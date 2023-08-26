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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми не лише наступаємо, а ще й маємо успіхи: Дикий відповів критикам контрнаступу

Ми не лише наступаємо, а ще й маємо успіхи: Дикий відповів критикам контрнаступу
Фото: Генштаб ЗСУ

Найчастіше контрнаступ Збройних сил України критикують не професійні військові, а політологи, публічні дипломати або чиновники, які не знаються на тонкощах справи та не можуть об’єктивно оцінити всі фактори.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Більшість цих коментарів, які нас так дратують, якраз не від військових. На це потрібно звернути увагу. Більшість інформаційного шуму, де ключовий меседж про те, що нам нібито все дали, а “ми так повільно наступаємо, ще й не так, як навчали на німецьких полігонах”. Це зазвичай кажуть політологи, публічні дипломати, чиновники, – звернув увагу він.

Проте Дикий зазначив, що професійні військові ж захоплюються українцями, які наступають та мають успіхи за нинішніх умов, коли фактично не вистачає ресурсів.

– А от генерал Марк Міллі озвучив точку зору професіоналів, але він чинний генерал, тому мав говорити обережно. Набагато чіткіше висловився Бен Годжес, який скористався тим, що він вже у відставці, тому можна “рубати” правду. Колишній командувач армії США в Європі прямо заявив, що з тим ресурсом, який нам дали, і в тих умовах його армія просто не намагалася б наступати.

А ми не просто наступаємо, а ще й маємо успіхи. Годжес дуже чітко розставив все по місцях, а ці всі, вибачте, політологи і дипломати… Таку ж війну, як у нас, бачили лише їхні дідусі під час Другої світової та Корейської війн, – зазначив Дикий.

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Бен Годжес, Війна в Україні, військовослужбовці, Друга світова війна, ЗСУ, контрнаступ, Марк Міллі, українські військові
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