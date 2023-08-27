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Илья Нежигай, редактор ленты

Брянскую область РФ атаковал беспилотник: россияне говорят, что сработала ПВО

Брянскую область РФ атаковал беспилотник: россияне говорят, что сработала ПВО
Фото: Getty Images

В российской Брянской области представители власти заявили, что системой ПВО РФ был беспилотник, который летел на территории региона вечером 26 августа.

Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он, как и принято у россиян, обвинил в атаке БпЛА Украину.

По его словам, дрон самолетного типа якобы был сбит над Трубчевским районом Брянской области.

Вместе с тем, Богомаз говорит, что беспилотник после этого упал в поле.

— Пострадавших нет… Разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — говорит он.

Напомним, перед этим в Крыму, во временно оккупированном Севастополе, начался пожар на территории складских помещений.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Росія
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