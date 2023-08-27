Брянскую область РФ атаковал беспилотник: россияне говорят, что сработала ПВО
В российской Брянской области представители власти заявили, что системой ПВО РФ был беспилотник, который летел на территории региона вечером 26 августа.
Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он, как и принято у россиян, обвинил в атаке БпЛА Украину.
По его словам, дрон самолетного типа якобы был сбит над Трубчевским районом Брянской области.
Вместе с тем, Богомаз говорит, что беспилотник после этого упал в поле.
— Пострадавших нет… Разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — говорит он.
Напомним, перед этим в Крыму, во временно оккупированном Севастополе, начался пожар на территории складских помещений.
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