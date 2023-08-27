Брянську область РФ атакував безпілотник: росіяни кажуть, що спрацювала ППО

У російській Брянській області представники влади заявили, що системою ППО РФ був безпілотник, який летів на території регіону ввечері 26 серпня.

Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

Він, як і заведено у росіян, звинуватив у атаці БпЛА Україну.

За його словами, дрон літакового типу нібито був збитий над Трубчевським районом Брянської області.

Разом із тим, Богомаз каже, що безпілотник після цього впав у поле.

– Постраждалих немає… Руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці, – каже він.

Нагадаємо, перед цим в Криму, у тимчасово окупованому Севастополі, почалась пожежа на території складських приміщень.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.