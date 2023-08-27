В Шотландии сотни людей присоединились к масштабным поискам Лох-Несского чудовища

В Шотландском нагорье ведутся поиски Лохнесского чудовища, которые уже были названы самой масштабной охотой на Несси (так нежно называют легендарное существо) за последние 50 лет.

Как пишет BBC, сотня добровольцев помогала фиксировать природные и необычные достопримечательности Лох-Несса с наземных точек наблюдения.

При этом почти 300 человек подписались на участие в прямой трансляции поисковых работ, которые ведутся в субботу и воскресенье.

Истории о чудовище существовали на протяжении многих веков, однако современному мифу о Несси исполнилось 90 лет.

В апреле 1933 года хозяйка гостиницы Олди Маккей заявила, что видела в озере существо, похожее на кита. Об этом тогда сообщила газета Inverness Courier, а ее тогдашний редактор Эван Баррон предложил назвать это существо “чудовищем”.

С тех пор о загадке Несси написаны книги, сняты телепередачи и фильмы, а также создана крупная индустрия туризма.

Поиски в эти выходные организованы Центром Лох-Несса в Друмнадрочите и исследовательской группой добровольцев под названием Loch Ness Exploration.

Генеральный директор Лох-Несского центра Пол Никсон настаивает на том, что это не просто пиар-акция.

— Сегодня на берегах Лох-Несса работает сотня добровольцев, которые пытаются найти ответы на вопросы о том, что же такое Лох-Несское чудовище, — сказал он.

Пол Никсон утверждает, что некоторые из последних наблюдений, которые он видел, это сонарные контакты с объектами в воде на глубине.

— Самый большой объект, который я видел, — это объект размером с транзитный фургон, но мне так и не объяснили, что это такое. Когда мы вернулись, его там не было, — сказал гендиректор Лох-Несского центра.

Над озером Лох-Несс летают беспилотники, оснащенные инфракрасными камерами, а для обнаружения необычных подводных звуков используется гидрофон.

Огромные размеры озера, протяженность которого составляет 36 км, а глубина местами превышает 200 м, делают его исследование сложной задачей. В нем содержится больше воды — 7 452 млн. куб. м — чем во всех английских и валлийских озерах вместе взятых.

Алан Маккенна, представитель компании Loch Ness Exploration, сказал в интервью программе Доброе утро, Шотландия на радио BBC: “Мы ищем разрывы в поверхности и просим добровольцев записывать всевозможные проявления естественного поведения озера”.

По его словам, озеро может обманывать глаза и сознание людей.

— Не каждая рябь или волна — это чудовище. Некоторые из них можно объяснить, но есть и такие, которые не поддаются объяснению, — добавил он.

Организаторы заявили, что это самый масштабный поиск чудовища с тех пор, как в 1972 году Лох-Несское бюро расследований провело исследование.

Предыдущие поиски Несси

Лох-Несское бюро, которое занималось поисками Несси, было создано в 1960-х годах для поиска доказательств существования в этих водах крупного чудовища.

Оно было ликвидировано в 1977 году после того, как не смогло найти никаких существенных доказательств в пользу или против существования чудовища.

Легенда о Несси восходит к Средним векам, когда ирландский монах, по преданию, встретил чудовище в Нессе, реке, вытекающей из Лох-Несса.

Среди предыдущих попыток найти чудовище — операция Deepscan 1987 года, когда 24 лодки, оснащенные эхолотами, обследовали всю длину озера.

В трех случаях было обнаружено нечто, не поддающееся немедленному объяснению. Одним из объяснений “контактов” были крупные обломки.

В 2019 году ученые заявили, что за неоднократными наблюдениями легендарного Лох-Несского чудовища могут стоять гигантские угри.

Исследователи из Новой Зеландии попытались составить каталог всех видов живых существ, обитающих в озере, путем выделения ДНК из проб воды.

По результатам анализа ученые исключили присутствие крупных животных, которые, как утверждалось, стоят за сообщениями о чудовище.

Не было найдено никаких доказательств существования доисторической морской рептилии, называемой плезиозавром, или крупной рыбы, такой как осетр.

Источник : BBC

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