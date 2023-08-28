Государственный долг будет расти: расходы Кремля завели РФ в убытки

Увеличение расходов Кремля на обеспечение Вооруженных сил РФ привело к огромным экономическим убыткам.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что дефицит российского бюджета резко увеличился с начала полномасштабной войны, поскольку доходы от экспорта нефти и газа упали из-за западных санкций и больших скидок для оставшихся покупателей.

Снижение цен на энергоносители в этом году и сокращение производства, направленное на их поддержку, усилили давление.

— Доходы от нефтегазового сектора в январе-июле оказались на 41% ниже, чем за тот же период 2022 года. Это означает, что правительству приходится брать больше займов. Государственный долг, который сейчас составляет 14,9% ВВП, будет расти, — отмечается в материале.

Экспорт России по-прежнему превышает стоимость ее импорта, несмотря на рост последнего за счет огромных военных расходов. Но этот профицит упал на 85% в первой половине года по сравнению с тем же периодом 2022 года, в результате чего РФ приблизилась к дефициту.

Страны, которые имеют такой дефицит “текущего счета”, обычно полагаются на приток иностранного капитала. Но для Москвы это не вариант из-за санкций, сказал CNN Лиам Пич, старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics.

— Россия не может брать кредиты из-за рубежа, она закрыта от западных рынков капитала, — отметил Пич.

Кроме того, Россия также не может воспользоваться значительной частью валютных резервов своего центрального банка, которые заморожены на Западе. Это означает, что страна может быть вынуждена сократить импорт.

По данным российского центрального банка, профицит способствовал обесцениванию рубля. Валюта потеряла более 30% своей стоимости в этом году, ослабнув более чем на 100 рублей за доллар в начале августа.

Рубль может упасть и дальше, сообщил CNN Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности.

— Меньше всего они (правительство, — Ред.) хотят, чтобы россияне потеряли доверие к российской валюте и потом в какой-то момент, возможно, начали обменивать все рубли на иностранную валюту, потому что тогда возникнет порочный круг. И это действительно может создать своего рода валютный кризис в России, — сказал он.

Ослабление рубля приводит к росту цен. Так, годовая инфляция потребительских цен достигла 4,3% в июле, превысив целевой показатель центрального банка в 4%.

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