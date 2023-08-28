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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Державний борг зростатиме: витрати Кремля завели РФ у збитки

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

Збільшення витрат Кремля на забезпечення Збройних сил РФ призвело до величезних економічних збитків.

Про це пише CNN.

Зазначається, що дефіцит російського бюджету різко збільшився з початку повномасштабної війни, оскільки доходи від експорту нафти і газу впали через західні санкції і великі знижки для покупців, що залишилися.

Зниження цін на енергоносії цього року і скорочення виробництва, спрямоване на їхню підтримку, посилили тиск.

– Доходи від нафтогазового сектору в січні-липні виявилися на 41% нижчими, ніж за той самий період 2022 року. Це означає, що уряду доводиться брати більше позик. Державний борг, який наразі становить 14,9% ВВП, зростатиме, – наголошується у матеріалі.

Експорт Росії, як і раніше, перевищує вартість її імпорту, незважаючи на зростання останнього за рахунок величезних військових витрат. Але цей профіцит впав на 85% у першій половині року порівняно з тим самим періодом 2022 року, внаслідок чого РФ наблизилася до дефіциту.

Країни, які мають такий дефіцит “поточного рахунку”, зазвичай покладаються на приплив іноземного капіталу. Але для Москви це не варіант через санкції, сказав CNN Ліам Піч, старший економіст з ринків, що розвиваються, у Capital Economics.

– Росія не може брати кредити з-за кордону, вона закрита від західних ринків капіталу, – зауважив Піч.

Крім того, Росія також не може скористатися значною часткою валютних резервів свого центрального банку, які заморожені на Заході. Це означає, що країна може бути змушена скоротити імпорт.

За даними російського центрального банку, профіцит сприяв знеціненню рубля. Валюта втратила понад 30% своєї вартості цього року, ослабнувши більш ніж на 100 рублів за долар на початку серпня.

Рубль може впасти й далі, повідомив CNN Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

– Найменше вони (уряд, – Ред.) хочуть, щоб росіяни втратили довіру до російської валюти і потім у якийсь момент, можливо, почали обмінювати всі рублі на іноземну валюту, тому що тоді виникне порочне коло. І це дійсно може створити свого роду валютну кризу в Росії, – сказав він.

Ослаблення рубля призводить до зростання цін. Так, річна інфляція споживчих цін досягла 4,3% у липні, перевищивши цільовий показник центрального банку в 4%.

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Війна в Україні, економіка Росії, Росія
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