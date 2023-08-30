Уничтожено по меньшей мере четыре самолета Ил-76. Россию всколыхнула самая массовая атака дронами
В ночь на 30 августа состоялась одна из самых мощных атак беспилотников по территории России. Взрывы прогремели в ряде российских областей, а также в оккупированном Крыму.
Псков. Мощному удару подвергся аэропорт в Пскове, который одновременно является аэродромом совместного базирования как гражданских, так и военных самолетов.
Местные слышали в районе аэропорта автоматные очереди. Вероятно, российские военные пытались уничтожить дроны из стрелкового оружия.
Сообщается, что в результате атаки были повреждены по меньшей мере четыре транспортных самолета Ил-76.
В результате произошел масштабный пожар. По неподтвержденной информации, возгорание также произошло на территории 2-й бригады спецназа ГРУ рядом с аэродромом.
Местные власти сообщили, что в аэропорту в течение среды будут отменены все рейсы.
Псков находится примерно в 700 км от Украины.
Брянск. Местные власти утверждали, что ночью в городе и области было сбито три беспилотника. Сбитый БПЛА в Брянске, как сообщается, упал на завод Кремний ЭЛ, одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.
Утром губернатор региона заявил о еще 3 сбитых дронах над Брянском, два из них якобы пытались атаковать телебашню.
Брянская область граничит с Украиной, сам город расположен на расстоянии более 100 км от границы.
Тула. О взрывах также сообщали в российской Туле. Очевидцы публиковали видео, на котором видно пожар в результате удара.
Расстояние между Тулой и Украиной около 700 км.
Московская область. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Рузском районе Московской области был уничтожен один дрон, который двигался в направлении Москвы.
Расстояние от украинской границы до Москвы — 415 км.
Рязанская область. В Минобороны РФ заявили, что в Рязанской области была якобы пресечена попытка атаки БПЛА. Указано, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Калужская область. Как сообщили в силовом ведомстве РФ на территории Калужской области дежурными средствами ПВО был уничтожен один дрон. В сети сообщали о попадании в резервуар для нефти.
Орловская область. Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что в регионе было уничтожено два дрона. По его словам, жертв и разрушений нет.
Временно оккупированный Крым. Российская марионетка Михаил Развожаев сообщал, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения “отражают атаки беспилотников с моря” в районе Севастопольской бухты. Позже он заявил, что работа ППДО в акватории закончена.
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