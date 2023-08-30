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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Знищено щонайменше чотири літаки Іл-76. Росію сколихнула наймасовіша атака дронами

Знищено щонайменше чотири літаки Іл-76. Росію сколихнула наймасовіша атака дронами

У ніч на 30 серпня відбулась одна з найпотужніжих атак безпілотників по території Росії. Вибухи пролунали у низці російських областей, а також в окупованому Криму.

Псков. Найпотужнішого удару зазнав аеропорт у Пскові, який одночасно є аеродромом спільного базування як цивільних, так і військових літаків.

Місцеві чули в районі аеропорту автоматні черги. Ймовірно, російські військові намагалися знищити дрони зі стрілецької зброї.

Повідомляється, що внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше чотири транспортні літаки Іл-76.

У результаті сталася масштабна пожежа. За непідтвердженою інформацією, загоряння також сталось на території 2-ї бригади спецпризначенців ГРУ поряд із аеродромом.


Місцева влада повідомила, що в аеропорту протягом середи будуть скасовані всі рейси.

Псков розташований приблизно за 700 км від України.

Брянськ. Місцева влада стверджувала, що вночі у місті та області було збито три безпілотники. Збитий БпЛА в Брянську, як повідомляється, впав на завод Кремній ЕЛ, одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.


Вранці губернатор регіону заявив про ще три збиті дрони над Брянськом, два з них нібито намагались атакувати телевежу.

Брянська область межує з Україною, саме місто розташоване на відстані більше 100 км від кордону.

Тула. Про вибухи також повідомляли місцеві в російській Тулі. Очевидці публікували відео, на якому видно пожежу.

Відстань між Тулою і Україною – близько 700 км.

Московська область. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що в Рузькому районі Московської області було знищено один дрон, який рухався в напрямку Москви.

Відстань від українського кордону до Москви — 415 км.

Рязанська область. У Міноборони РФ заявили, що в Рязанській області було нібито припинено спробу атаки БпЛА. Зазначено, що безпілотник був знищений черговими засобами протиповітряної оборони.

Калузька область. Як повідомили у силовому відомстві РФ, на території Калузької області черговими засобами ППО було знищено один дрон. У мережі повідомляли про влучання у резервуар для нафти.

Орловська область. Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в регіоні було знищено два дрони. За його словами, жертв і руйнувань немає.

Тимчасово окупований Крим. Російська маріонетка Михайло Развожаєв повідомляв, що сили протипідводно-диверсійного забезпечення “відбивають атаки безпілотників із моря” в районі Севастопольської бухти. Пізніше він заявив, що роботу ППДЗ в акваторії закінчено.

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Фото: скриншот

Війна в Україні, Дрони, Росія
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