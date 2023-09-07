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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина получит от США 190 противоминных колесных бронемашин MRAP

Украина получит от США 190 противоминных колесных бронемашин MRAP
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки предоставят украинским правоохранителям 190 колесных бронированных машин с усиленной защитой от мин и засад (MRAP).

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, эти бронемашины дадут возможность защищать украинских мирных жителей, особенно тех, кто находится вблизи линии фронта.

Украина получит от США 190 противоминных колесных бронемашин MRAP

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В Государственном департаменте США заявили, что помощь Украине на сумму более $1 млрд, о которой объявил Энтони Блинкен во время визита в Киев, будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.

В частности, $300 млн направят на восстановление и поддержание правопорядка на деоккупированных территориях Украины, которые подвергаются атакам со стороны РФ.

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Ентоні Блінкен

Бриджит Бринк, Война в Украине, Минирование, Розмінування Донбасу, США-Украина
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