Украина получит от США 190 противоминных колесных бронемашин MRAP
Соединенные Штаты Америки предоставят украинским правоохранителям 190 колесных бронированных машин с усиленной защитой от мин и засад (MRAP).
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, эти бронемашины дадут возможность защищать украинских мирных жителей, особенно тех, кто находится вблизи линии фронта.
В Государственном департаменте США заявили, что помощь Украине на сумму более $1 млрд, о которой объявил Энтони Блинкен во время визита в Киев, будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.
В частности, $300 млн направят на восстановление и поддержание правопорядка на деоккупированных территориях Украины, которые подвергаются атакам со стороны РФ.
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