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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна отримає від США 190 протимінних колісних бронемашин MRAP

Україна отримає від США 190 протимінних колісних бронемашин MRAP
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки нададуть українським правоохоронцям 190 колісних броньованих машин із посиленим захистом від мін і засідок (MRAP).

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, ці бронемашини дадуть можливість захищати українських мирних жителів, особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту.

Україна отримає від США 190 протимінних колісних бронемашин MRAP

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У Державному департаменті США заявили, що допомога Україні на суму понад $1 млрд, про яку оголосив Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, міститиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.

Зокрема, $300 млн спрямують на відновлення й підтримання правопорядку на деокупованих територіях України, які зазнають атак з боку РФ.

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Бріджит Брінк, Війна в Україні, Мінування, Розмінування Донбасу, США-Україна
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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