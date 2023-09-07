Україна отримає від США 190 протимінних колісних бронемашин MRAP

Сполучені Штати Америки нададуть українським правоохоронцям 190 колісних броньованих машин із посиленим захистом від мін і засідок (MRAP).

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, ці бронемашини дадуть можливість захищати українських мирних жителів, особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту.

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У Державному департаменті США заявили, що допомога Україні на суму понад $1 млрд, про яку оголосив Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, міститиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.

Зокрема, $300 млн спрямують на відновлення й підтримання правопорядку на деокупованих територіях України, які зазнають атак з боку РФ.

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