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США пока не изменили позицию по предоставлению Киеву ракет ATACMS — Госдеп

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Белый дом пока не менял свою позицию относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS осенью этого года.

Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что Вашингтон всегда озвучивает военную помощь, которую может предоставить Украине. Это касается той, которую можно передать в любой момент, так и той, которую США могут предоставить в любой момент. Также Вашингтон информирует и о военной помощи, которую могут предоставить союзники и партнеры.

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Что касается ракет ATACMS, то этот вопрос на рассмотрении, но на данный момент никаких изменений не произошло.

На вопрос журналиста, считают ли США, что ракеты ATACMS будут эффективным оружием для контрнаступления Украины, Миллер ответил:

— Это непрекращающиеся переговоры, которые мы ведем с нашими украинскими партнерами, а также переговоры, которые мы ведем внутри правительства США. Но у нас нет никакой новой позиции, чтобы объявить об этом на данный момент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что будет пытаться убедить Джо Байдена передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS уже этой осенью.

Война в Украине, Вашингтон, Ракета
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