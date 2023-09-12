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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

США поки не змінили позицію щодо надання Києву ракет ATACMS – Держдеп

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Білий дім поки що не змінив своєї позиції щодо передання Україні далекобійних ракет ATACMS восени цього року.

Про це на брифінгу повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Він зазначив, що Вашингтон завжди озвучує військову допомогу, яку може надати Україні. Це стосується і тієї, яку доцільно надати в будь-який момент, і тієї, яку США можуть надати одразу. Також Вашингтон інформує і про військову допомогу, яку можуть надати союзники та партнери.

Зараз дивляться

Щодо ракет ATACMS, то це питання на розгляді, але наразі жодних змін не відбулося.

На запитання журналіста, чи вважають США, що ракети ATACMS будуть ефективною зброєю для контрнаступу України, Міллер відповів:

– Це безперервні переговори, які ми ведемо з нашими українськими партнерами, а також переговори, які ми ведемо всередині уряду США. Але у нас немає ніякої нової позиції, щоб оголосити про це на цей час.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що намагатиметься переконати Джо Байдена передати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS вже цієї осені.

Війна в Україні, Вашингтон, Ракета
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