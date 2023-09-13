Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся

Іскандер-М
Фото: Getty Images

В 2023 году ВС РБ получили из России уже две партии оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Указано, что Искандеры поступили на вооружение 465-й ракетной бригады Беларуси. Она дислоцируется в городе Осиповичи Могилевской области.

Сейчас смотрят

Осиповичи находятся на расстоянии около 200 км от границы с Украиной.

1 сентября информацию о передаче комплексов в 465-ю бригаду подтвердили в Осиповичском гарнизоне ВС РБ.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что в Беларуси наемникам ЧВК Вагнера предлагают присоединиться к частной военной компании, созданной диктатором Александром Лукашенко.

Читайте также
Беларусь получила первые ядерные боеголовки из России — Буданов
Кирило Буданов - керівник ГУР

Беларусь, Зброя, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выпускает больше, чем до войны: РФ нарастила производство ракет и танков несмотря на санкции
Ракета летить в небі
Путин встретился с Ким Чен Ыном, продолжаются переговоры
Путін Кім чен Ин
В Кремле опасаются реакции россиян на новую волну мобилизации — ISW
Окупаційні війська РФ
В Москве прозвучала серия “бавовны” возле метро
Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся
В Волгоградской области упал самолет Су-24 — СМИ
Су 24

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Как готовиться к блекаутам: советы экспертов
Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь