Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся
В 2023 году ВС РБ получили из России уже две партии оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
Указано, что Искандеры поступили на вооружение 465-й ракетной бригады Беларуси. Она дислоцируется в городе Осиповичи Могилевской области.
Осиповичи находятся на расстоянии около 200 км от границы с Украиной.
1 сентября информацию о передаче комплексов в 465-ю бригаду подтвердили в Осиповичском гарнизоне ВС РБ.
Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что в Беларуси наемникам ЧВК Вагнера предлагают присоединиться к частной военной компании, созданной диктатором Александром Лукашенко.
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