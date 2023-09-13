Венгрия договорилась с тремя странами не возобновлять импорт украинской агропродукции

Венгрия договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о продлении запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает Portfolio.

По словам министра, перечень украинских продуктов, на которые будет распространяться запрет на ввоз, вероятно, увеличится.

Сейчас смотрят

— Мы договорились с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами, что если в Брюсселе не будет решения о продлении моратория, мы будем действовать индивидуально в рамках своей национальной компетенции, — сказал Надь.

Со 2 мая действует запрет ЕС на ввоз зерна из Украины в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Согласно документу Евросоюза, четыре вида зерна (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник) могут поставлять в другие страны ЕС, а через пять приграничных стран они могут следовать транзитом. Действующий запрет ЕС истекает 15 сентября. В Евросоюзе продолжаются переговоры о продлении эмбарго.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна решила не возобновлять импорт украинского зерна.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.