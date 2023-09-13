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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Угорщина домовилася з трьома країнами не відновлювати імпорт української агропродукції

Угорщина
Фото: Unsplash

Угорщина домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про продовження заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє Portfolio.

За словами міністра, перелік українських продуктів, на які поширюватиметься заборона на ввезення, ймовірно, збільшиться.

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– Ми домовилися з румунськими, болгарськими та словацькими колегами, що якщо в Брюсселі не буде рішення про подовження мораторію, ми діятимемо індивідуально в рамках своєї національної компетенції, – сказав Надь.

З 2 травня діє заборона ЄС на ввезення зерна з України в п’ять країн: Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію.

Згідно з документом Євросоюзу, чотири види зерна (пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник) можуть постачати в інші країни ЄС, а через п’ять прикордонних країн вони можуть слідувати транзитом. Чинна заборона ЄС закінчується 15 вересня. У Євросоюзі тривають переговори про продовження ембарго.

12 вересня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна.

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Болгарія, Зерно, Румунія, Словаччина, Угорщина, Україна
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Наталя Луценко
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