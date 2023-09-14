Количество погибших в результате масштабного наводнения в Ливии может достигать 20 тыс. — местные власти

Количество погибших в ливийском городе Дерна после катастрофического наводнения может составить от 18 тыс. до 20 тысяч человек.

Об этом мэр Дерны Абдулменам аль-Гаити рассказал в интервью телеканалу Al Arabia.

Такие предположения он сделал исходя из количества уничтоженных районов.

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Напомним, 12 сентября стало известно, что в Ливии произошло масштабное наводнение. Катастрофу спровоцировал мощный шторм Даниэль, который охватил северо-восток страны.

Как сообщил американский телеканал CNN, из-за шторма и дождей разрушились две дамбы, и потоки воды хлынули на населенные пункты.

На следующий день местные власти сообщили, что количество погибших превысило 5300 человек.

Министр здравоохранения восточной администрации Ливии Отман Абдулджалил рассказал, что в городе Дерна, который подвергся наибольшим разрушениям, до 6 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Он назвал ситуацию “катастрофической” — в городе целые кварталы смыло в море.



Власти Ливии объявили чрезвычайное положение. В стране закрыли школы и магазины и ввели комендантский час, а также закрыли четыре крупных нефтяных порта.

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