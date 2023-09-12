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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Змило цілі квартали: у Лівії через прорив дамб та повінь загинуло близько 2 тис. людей

Лівія - наслідки повені
Фото: Getty Images

У Лівії сталася масштабна повінь, унаслідок якої загинули близько 2 тис. людей, а ще 10 тис. вважаються зниклими безвісти. Катастрофу спровокував потужний шторм Даніель, який охопив північний схід країни.

Як повідомляє американський телеканал CNN, через шторм та дощі зруйнувалися дві дамби, і потоки води ринули на населені пункти.

За даними місцевої влади, в місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, майже 6 тис. людей вважаються зниклими безвісти. Повінь змила в місті цілі квартали, зруйнувала мости, завдавши катастрофічних збитків.

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Будинки в долинах були змиті сильними грязьовими потоками, що несли транспортні засоби та уламки.

– Ситуація була катастрофічною… У багатьох місцях досі лежать тіла. Є сім’ї, які все ще заблоковані у своїх будинках, і є жертви під уламками. Вірогідно, людей змило в море, – заявив Осман Абдулджаліл, міністр охорони здоров’я в східній адміністрації Лівії.

Голова Служби екстреної допомоги Усама Алі повідомив CNN, що в Дерні відключені телефонні лінії, що ускладнює рятувальні роботи. За його словами, влада не очікувала, що катастрофа буде настільки масштабною.

– Погодні умови не були добре вивчені, як і рівень морської води, кількість опадів, швидкість вітру. Не було евакуації сімей, які могли опинитися на шляху шторму та в долинах. Лівія не була готова до такої катастрофи, – розповів Алі в коментарі ЗМІ.

Через повінь постраждала й низка інших населених пунктів – Аль-Байда, Аль-Мардж, Тобрук, Такеніс, Аль-Баяда і Батта, а також східне узбережжя аж до Бенгазі.

Як відомо, Лівія розділена між двома адміністраціями. Підтримуваний ООН Уряд національної єдності (GNU) засідає в Тріполі на північному заході Лівії. Тоді як схід контролює Халіфа Хафтар – командувач Лівійської національної армії. Місто Дерна підпадає під контроль Хафтара та його східної адміністрації.

Є побоювання, що боротьба за владу між двома адміністраціями може зашкодити рятувальній операції.

Кілька країн уже запропонували допомогу, поки лівійські рятувальники намагаються знайти вцілілих під уламками та завалами. Зокрема, Туреччина відправила літак із гуманітарною допомогою. Крім того, до Лівії вирушать понад 160 турецьких рятувальників.

Сполучені Штати пообіцяли фінансову підтримку, ОАЕ надішлють пошуково-рятувальні групи.

Шторму в Лівії передували смертоносні повені в багатьох інших частинах земної кулі, включно з Грецією та Болгарією.

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Джерело: CNN
загиблі, Лівія, Повінь, шторм
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