Змило цілі квартали: у Лівії через прорив дамб та повінь загинуло близько 2 тис. людей

У Лівії сталася масштабна повінь, унаслідок якої загинули близько 2 тис. людей, а ще 10 тис. вважаються зниклими безвісти. Катастрофу спровокував потужний шторм Даніель, який охопив північний схід країни.

Як повідомляє американський телеканал CNN, через шторм та дощі зруйнувалися дві дамби, і потоки води ринули на населені пункти.

За даними місцевої влади, в місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, майже 6 тис. людей вважаються зниклими безвісти. Повінь змила в місті цілі квартали, зруйнувала мости, завдавши катастрофічних збитків.

At least 10,000 people are believed to be missing in Libya because of flooding from Storm Daniel, an international agency estimates.

The city of Derna has been most acutely affected, after raging torrents of water tore through two dams and swept entire buildings into the sea.… pic.twitter.com/4c36xl2VbP

