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Світ
Анастасія Керпань

Кількість загиблих внаслідок масштабної повені у Лівії може сягати 20 тис. – місцева влада

Лівія - наслідки повені
Фото: Getty Images

Кількість загиблих у лівійському місті Дерна після катастрофічної повені може сягнути від 18 000 до 20 000 осіб. 

Про це мер Дерни Абдулменам аль-Гаїті розповів в інтерв’ю телеканалу Al Arabia.

Такі припущення він зробив виходячи з кількості знищених районів. 

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Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що у Лівії сталася масштабна повінь. Катастрофу спровокував потужний шторм Даніель, який охопив північний схід країни.

Як повідомив американський телеканал CNN, через шторм та дощі зруйнувалися дві дамби, і потоки води ринули на населені пункти.

Наступного дня місцева влада повідомила, що кількість загиблих перевищила 5300 людей.

Міністр охорони здоров’я східної адміністрації Лівії Отман Абдулджаліл розповів, що у місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, до 6 000 людей вважаються зниклими безвісти. Він назвав ситуацію “катастрофічною” – у місті цілі квартали змило в море.

Влада Лівії оголосила надзвичайний стан. У країні закрили школи й магазини та ввели комендантську годину, а також закрили чотири великі нафтові порти.

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загиблі, Лівія, Негода, негода у світі, Повінь
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