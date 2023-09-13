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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кількість загиблих внаслідок масштабної повені у Лівії перевищила 5000

Повінь у Лівії
Фото: Getty Images

Кількість загиблих внаслідок масштабної повені у Лівії перевищила 5000.

Як повідомляє CNN щонайменше 5300 людей, ще 10 тис. вважаються зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході країни спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони. 

Міністр охорони здоров’я східної адміністрації Лівії Отман Абдулджаліл повідомив, що у місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, до 6 000 людей вважаються зниклими безвісти. Він назвав ситуацію “катастрофічною” – у місті цілі квартали змило в море.

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Родичі людей, що мешкають в епіцентрі стихійного лиха намагаються вийти на зв’язок з рідними.  

– У мене є два двоюрідних брати, які живуть у Дерні. Усі комунікації не працюють, і я не знаю, чи живі вони на цей час. Дуже страшно дивитися відео з Дерни. Ми всі налякані, – розповіла журналістам Ая. 

Влада Лівії оголосила надзвичайний стан. У країні закрили школи й магазини та ввели комендантську годину. Крім того, закриті чотири великі нафтові порти.

Лікарні в Дерні більше не працюють, а морги переповнені, розповів речник служби екстреної та швидкої допомоги Усама Алі.

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Джерело: CNN
Дамба, Лівія, Негода, Повінь
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