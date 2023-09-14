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”Неправильный тон”. Писториусу не понравилось, что Германию торопят с решением о предоставлении Украине Taurus

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус пожаловался на то, что Берлин подгоняют с решением передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом он сказал во время мероприятия в Федеральной академии политики безопасности.

Писториус отметил, что ВСУ сейчас больше всего нужны системы ПВО и боеприпасы калибра 155 мм. По его словам, Германия хочет ускорить производство техники и ее ремонт.

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По мнению главы Минобороны, передача Taurus Украине не является первоочередной прямо сейчас и такое решение еще не приняли. Писториус добавил, что в последние недели вопрос об этих ракетах ему задавали десятки раз.

Он также назвал “неправильным тоном” призывы украинских властей как можно быстрее передать Taurus.

— Заявления украинской стороны не повлияют на решение Берлина. Во время передачи вооружений партнеры должны учитывать не только интересы Украины, но и прежде всего собственные, — подчеркнул Писториус, реагируя, в частности, на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, комментируя предоставление Украине ракет Taurus, сказал: “Вы все равно это сделаете, это лишь вопрос времени, и я не понимаю, зачем мы теряем его“.

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Taurus, Война в Украине, Німеччина, Украина
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