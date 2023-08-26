Резников предположил, когда Украина может получить ракеты Taurus от Германии

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии меньше, чем за год.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

— Я очень оптимистичен и вижу, что в будущем мы получим Taurus от Германии. Ведь Германия является действительно серьезным партнером Украины в этой войне. И мы уже получили очень много самых современных вещей из ФРГ, — сказал министр обороны.

Резников напомнил, что уже существуют различные коалиции, в частности, танковая или артиллерийская.

Недавно возникла коалиция с ракетами SCALP из Франции, которая ждет присоединения новых членов, “таких как Taurus”.

Относительно сроков поставки Taurus Резников ответил оптимистично: Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год.

Недавно представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия еще не приняла окончательное решение о передаче Украине ракет Taurus.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.