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Резников предположил, когда Украина может получить ракеты Taurus от Германии

Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии меньше, чем за год.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

— Я очень оптимистичен и вижу, что в будущем мы получим Taurus от Германии. Ведь Германия является действительно серьезным партнером Украины в этой войне. И мы уже получили очень много самых современных вещей из ФРГ, — сказал министр обороны.

Резников напомнил, что уже существуют различные коалиции, в частности, танковая или артиллерийская.

Недавно возникла коалиция с ракетами SCALP из Франции, которая ждет присоединения новых членов, “таких как Taurus”.

Относительно сроков поставки Taurus Резников ответил оптимистично: Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год.

Недавно представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия еще не приняла окончательное решение о передаче Украине ракет Taurus.

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Война в Украине, Алексей Резников, Російська агресія
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