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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

“Неправильний тон”. Пісторіусу не сподобалось, що Німеччину кваплять з рішенням про надання Україні Taurus

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поскаржився на те, що Берлін підганяють з рішенням передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він сказав під час заходу у Федеральній академії безпекової політики.

Пісторіус зазначив, що ЗСУ зараз найбільше потрібні системи ППО та боєприпаси калібру 155 мм. За його словами, Німеччина хоче пришвидшити виробництво техніки та її ремонт.

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На думку глави Міноборони, передавання Taurus Україні не є першочерговим просто зараз і таке рішення ще не ухвалили. Пісторіус додав, що останніми тижнями питання щодо цих ракет йому ставили десятки разів.

Він також назвав “неправильним тоном” заклики української влади якнайшвидше передати Taurus.

– Заяви української сторони не вплинуть на рішення Берліна. Під час передавання озброєнь партнери мають враховувати не лише інтереси України, а й насамперед власні, – наголосив Пісторіус, реагуючи, зокрема, на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Раніше Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок, коментуючи надання Україні ракет Taurus, сказав: “Ви все одно це зробите, це лише питання часу, і я не розумію, навіщо ми втрачаємо його”.

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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