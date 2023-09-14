“Неправильний тон”. Пісторіусу не сподобалось, що Німеччину кваплять з рішенням про надання Україні Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поскаржився на те, що Берлін підганяють з рішенням передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він сказав під час заходу у Федеральній академії безпекової політики.

Пісторіус зазначив, що ЗСУ зараз найбільше потрібні системи ППО та боєприпаси калібру 155 мм. За його словами, Німеччина хоче пришвидшити виробництво техніки та її ремонт.

Зараз дивляться

На думку глави Міноборони, передавання Taurus Україні не є першочерговим просто зараз і таке рішення ще не ухвалили. Пісторіус додав, що останніми тижнями питання щодо цих ракет йому ставили десятки разів.

Він також назвав “неправильним тоном” заклики української влади якнайшвидше передати Taurus.

– Заяви української сторони не вплинуть на рішення Берліна. Під час передавання озброєнь партнери мають враховувати не лише інтереси України, а й насамперед власні, – наголосив Пісторіус, реагуючи, зокрема, на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Раніше Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок, коментуючи надання Україні ракет Taurus, сказав: “Ви все одно це зробите, це лише питання часу, і я не розумію, навіщо ми втрачаємо його”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.