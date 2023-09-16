Болезни обострились: в ГУР рассказали, куда делся Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за слабого здоровья.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
— Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии — имеющиеся болезни обострились и вызвали такое тяжелое состояние, — сообщил он.
Представитель ГУР говорит, что свидетельства о критическом состоянии главы Чеченской республики подтверждаются из разных источников, причем причиной болезни не является ранение.
— Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении. Другие детали требуют дополнительных уточнений. Он болеет давно, и речь о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии, — сказал представитель ГУР.
Ранее появилась неподтвержденная информация, что Рамзан Кадыров получает лечение в Германии. Параллельно с этим появлялись видео с самим лидером Чечни, где заметно, что тот имеет ухудшенное состояние здоровья — отечность лица, несвязное произношение, одышка и тому подобное.
Перед этим, еще в июне, появлялись сообщения о ликвидации “правой руки” Кадырова, депутата Госдумы Федерального собрания РФ Адама Делимханова.
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