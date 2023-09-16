Хвороби загострились: в ГУР розповіли, де подівся Рамзан Кадиров
Голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані через слабке здоров’я.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
– Так, справді, є інформація, що воєнний злочинець Кадиров перебуває у важкому стані – наявні хвороби загострились і спричинили такий важкий стан, – повідомив він.
Представник ГУР каже, що свідоцтва про критичний стан очільника Чеченської республіки підтверджуються з різних джерел, причому причиною недуги не є поранення.
– Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Ідеться не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова про системні проблеми зі здоров’ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані, – сказав представник ГУР.
Раніше з’явилась непідтверджена інформація, що Рамзан Кадиров отримує лікування в Німеччині. Паралельно із цим з’являлись відео з самим лідером Чечні, де помітно, що той має погіршений стан здоров’я – набряклість обличчя, незв’язна вимова, задишка тощо.
Перед цим, ще у червні, з’являлись повідомлення про ліквідацію “правої руки” Кадирова, депутата Держдуми Федеральних зборів РФ Адама Делімханова.
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