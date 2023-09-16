Хвороби загострились: в ГУР розповіли, де подівся Рамзан Кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані через слабке здоров’я.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Так, справді, є інформація, що воєнний злочинець Кадиров перебуває у важкому стані – наявні хвороби загострились і спричинили такий важкий стан, – повідомив він.

Представник ГУР каже, що свідоцтва про критичний стан очільника Чеченської республіки підтверджуються з різних джерел, причому причиною недуги не є поранення.

Зараз дивляться

– Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Ідеться не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова про системні проблеми зі здоров’ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані, – сказав представник ГУР.

Раніше з’явилась непідтверджена інформація, що Рамзан Кадиров отримує лікування в Німеччині. Паралельно із цим з’являлись відео з самим лідером Чечні, де помітно, що той має погіршений стан здоров’я – набряклість обличчя, незв’язна вимова, задишка тощо.

Перед цим, ще у червні, з’являлись повідомлення про ліквідацію “правої руки” Кадирова, депутата Держдуми Федеральних зборів РФ Адама Делімханова.

Джерело : Обозреватель

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.