Сыну Джо Байдена выдвинули федеральное обвинение по делу о хранении оружия

В четверг Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, со стороны федеральной прокуратуры было выдвинуто обвинение во лжи относительно употребления наркотиков при покупке пистолета в 2018 году и незаконном владении оружием, что создает потенциальную возможность судебного процесса, который совпадает с предвыборной кампанией его отца.

Как пишет New York Times, обвинительный акт появился в то время, когда республиканцы в Палате представителей активизировали свои усилия, чтобы использовать работу Хантера Байдена за рубежом для развития дела для импичмента президента Байдена.

И это, пишет NYT, ставит Министерство юстиции США в двоякое положение, поскольку оно ведет дела как против сына президента, так и против бывшего президента Дональда Трампа, нынешнего лидера Республиканской партии на выборах президента в 2024 году.

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Обвинения в отношении оружия касаются того, солгал ли Хантер Байден в форме федерального правительства, которую он должен был заполнить, когда покупал пистолет 38-го калибра в Делавэре в 2018 году.

В ответ на вопрос в форме о том, употребляет ли он наркотики, Хантер Байден ответил, что не употребляет — утверждение, которое, по заключению прокуроров, было ложным. Впоследствии Байден публично признал, что борется с зависимостью от наркотиков и алкоголя, и на момент покупки пистолета находился в реабилитационном центре и выходил из него.

Обвинительный акт, возвращенный федеральным большим жюри в Уилмингтоне, штат Делавэр, обвинил Байдена в трех уголовных преступлениях: ложь федеральному лицензированному торговцу оружием, ложное заявление в федеральной заявке на огнестрельное оружие, которая используется для проверки заявителей, и владение незаконно полученным оружием в течение 11 дней, с 12 по 23 октября 2018 года.

— Хантер Байден владел огнестрельным оружием, зная, что он является незаконным пользователем или зависимым от стимуляторов, наркотических средств или любых других контролируемых веществ, что является нарушением федерального законодательства, — говорится в пятистраничном обвинительном акте.

Пистолет был найден Хэлли Байден, вдовой его брата Бо, вскоре после его покупки. Хэлли Байден, с которой Хантер Байден в то время имел романтические отношения, выбросила пистолет в мусорку, опасаясь, что он может использовать его, чтобы покончить с собой.

Если его признают виновным, господину Байдену может грозить до 25 лет заключения и штраф в размере $750 тыс. долларов. Но ненасильственные преступники, которые впервые совершили преступление и не были обвинены в использовании оружия в других преступлениях, редко получают серьезные сроки заключения за подобные обвинения.

Дата предъявления ему обвинений еще не назначена.

Решение выдвинуть уголовные обвинения против проблемного младшего сына президента Байдена стало чрезвычайным шагом для Министерства юстиции и главного прокурора по этому делу Дэвида Вайса, которого генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил специальным адвокатом в прошлом месяце. Гарланд предоставил Вайсу этот статус после того, как в последнюю минуту распалось предварительное соглашение, которое позволило бы завершить длительное расследование без заключения господина Байдена.

Исчезнувшая сделка также позволила бы завершить расследование в отношении несвоевременного представления Байденом своих налоговых деклараций в течение нескольких лет. В четверг прокуроры не выдвинули налоговых обвинений против Байдена, но все еще могут это сделать.

Команда Вайса также сообщила, что продолжает расследовать другие элементы бизнес-деятельности Байдена, в частности, нарушала ли его работа с иностранными интересами Закон о регистрации иностранных агентов, который требует раскрытия информации о лоббистской деятельности в пользу других стран.

В течение нескольких лет Байден занимался разнообразной прибыльной деятельностью по всему миру, причем некоторые из них совпадали со временем пребывания его отца на посту вице-президента. Среди них — работа в совете директоров украинской энергетической компании Burisma и инвестиционные сделки в Китае, которые принесли ему миллионы долларов дохода.

Международный бизнес Хантера Байдена лежит в основе усилий республиканцев в Палате представителей Конгресса США, которые пытаются найти доказательства, оправдывающие импичмент президента Байдена. Хотя республиканцы доказали, что президент Байден, будучи вице-президентом, имел некоторые побочные контакты с деловыми партнерами своего сына, они еще не предоставили никаких веских доказательств того, что он совершал какие-то действия в пользу Хантера или его партнеров, или действовал незаконно или неэтично.

Инцидент с пистолетом произошел после того, как президент Байден покинул пост вице-президента и до того, как он объявил о своей кандидатуре на президентских выборах 2020 года.

Адвокаты Байдена доказали чиновникам Министерства юстиции, что обвинение в конце концов будет снято, поскольку ряд решений Верховного суда и апелляционных судов поставил под сомнение конституционность того, что федеральное правительство ставит определенные условия для приобретения огнестрельного оружия.

Вайс, который является прокурором штата Делавэр и был назначен на эту должность 45-м президентом США Дональдом Трампом, выдвинул обвинения в связи с оружием в Делавэре, где состоялась покупка пистолета. Если он выдвинет обвинения, связанные с налогами Байдена, его статус специального советника позволит ему сделать это в других юрисдикциях, где Байден проживал в период, когда он не подал декларацию вовремя, включая Калифорнию и Вашингтон, округ Колумбия.

Расследование в отношении Хантера Байдена, похоже, подошло к завершению этим летом, когда его адвокаты и Вайс объявили о соглашении о признании вины и было назначено слушание в федеральном суде в Делавэре.

По этому соглашению Байден должен был признать себя виновным в двух налоговых проступках. Что касается покупки оружия, то прокуроры согласились не преследовать его по этому обвинению на основании так называемого досудебного соглашения, которое требовало бы от господина Байдена признать, что он употреблял наркотики при покупке оружия.

Соглашение зависело от того, что Байден будет оставаться свободным от наркотиков в течение следующих двух лет. Байден заявил, что не употребляет наркотики с 2019 года.

Но на слушаниях в федеральном суде в июле соглашение распалось. Между прокурорами Вайса и адвокатом Байдена Кристофером Кларком возникло серьезное разногласие относительно того, включало ли соглашение пункт об иммунитете, который защищал бы его от судебного преследования в связи с его зарубежными деловыми операциями.

Судья Мэриэллен Норейка из Федерального окружного суда в Уилмингтоне резко поставила под сомнение элементы структуры соглашения, неоднократно заявляя сторонам, что оно не намерено быть “резиновой печатью”.

Ее возражения касались двух элементов предложенного соглашения. Одним из них было положение, которое бы обеспечило господину Байдену широкую изоляцию от дальнейшего судебного преследования по вопросам, которые тщательно изучались федеральными прокурорами во время пятилетнего расследования. Другая касалась программы переквалификации обвинения во владении оружием, в рамках которой она должна была играть определенную роль в определении того, выполняет ли Байден условия соглашения.

Судья Норейка заявила, что она не пытается потопить соглашение, а усилить его, устранив двусмысленности и несогласованности. Но к концу бурного слушания стороны разошлись, прокуроры подали документы, свидетельствующие о том, что они будут продолжать судебное преследование, а раздраженный Вайс попросил назначить его специальным защитником, требующим от него представления отчета по завершении расследования.

Обвинительный акт, обнародованный в четверг, не стал неожиданностью. 6 сентября Вайс заявил суду, что планирует предъявить обвинение во владении оружием до конца месяца.

Эбби Лоуэлл, адвокат Байдена, утверждал, что обвинительный акт должен быть отменен, заявив, что Вайс все еще юридически связан предварительным соглашением о перенаправлении дела. Байден остается трезвым и регулярно появляется к федеральному офицеру по вопросам пробации, по словам двух людей, знакомых с его действиями.

Расследование дела Хантера Байдена стало центральной темой для республиканцев в Палате представителей и господина Трампа, который ухватился за него как за противовес своим собственным юридическим проблемам. Спикер Кевин Маккарти заявил во вторник, что Палата представителей начнет официальное расследование по импичменту.

Министерство юстиции расследует деятельность Хантера Байдена с 2018 года. Несмотря на то, что расследование касалось целого ряда вопросов, в частности его работы в компании Burisma, связей с олигархами и бизнес-сделок в Китае, оно в конце концов сузилось до вопросов о налогах Байдена и покупке оружия.

Эти обвинения, хотя и серьезные, были гораздо менее взрывоопасными, чем те, которые выдвигали Трамп и республиканцы в Конгрессе, разъяренные на Министерство юстиции за то, что оно не смогло найти более масштабные уголовные преступления сына и семьи президента.

Источник : NYT

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