Куча охраны и автомобилей: возле ЦЛК в Москве к больному Кадырову прибыла делегация
Глава Чечни Рамзан Кадыров, скорее всего, находится в Центральной клинической больнице в Москве — там заметили огромное количество дорогих авто с номерами Чеченской Республики.
Об этом сообщили росСМИ.
Отмечается, что к главной больнице Кремля одна за другой съезжались дорогие машины или с госномерами Чечни, или с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне.
Паблики пишут, что охрана больницы пропускала данные авто без осмотра и проверки документов. По площади всего комплекса рассредоточились машины и бородатые мужчины спортивного телосложения.
Также на своей странице в соцсети чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил о возможной смерти лидера Чечни.
Напомним, что два дня назад представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за слабого здоровья.
Однако сегодня в личном Telegram-канале Рамзана Кадырова опубликовали видеоролик, который якобы сняли во время прогулки главы Чечни.
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