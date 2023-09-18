Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація

Голова Чечні Рамзан Кадиров, найімовірніше, знаходиться у Центральній клінічній лікарні у Москві – там помітили величезну кількість дорогих авто з номерами Чеченської Республіки.

Про це повідомили росЗМІ.

Зазначається, що до головної лікарні Кремля одна за одною заїжджали дорогі автівки або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб’єктів, але з мешканцями Чечні у салоні.

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Пабліки пишуть, що охорона лікарні пропускала дані авто без огляду та перевірки документів. За площею всього комплексу розосередилися машини та бородаті чоловіки спортивної статури.

Також на своїй сторінці в соцмережі чеченськи опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив про можливу смерть лідера Чечні.

Нагадаємо, що два дні тому представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Кадиров перебуває у важкому стані через слабке здоров’я.

Проте сьогодні в особистому Telegram-каналі Рамзана Кадирова опублікували відеоролик, який нібито зняли під час прогулянки голови Чечні.

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