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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація

Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація

Голова Чечні Рамзан Кадиров, найімовірніше, знаходиться у Центральній клінічній лікарні у Москві – там помітили величезну кількість дорогих авто з номерами Чеченської Республіки.

Про це повідомили росЗМІ.

Зазначається, що до головної лікарні Кремля одна за одною заїжджали дорогі автівки або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб’єктів, але з мешканцями Чечні у салоні.

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Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація
Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація
Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація
Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація
Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація
Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація

Пабліки пишуть, що охорона лікарні пропускала дані авто без огляду та перевірки документів. За площею всього комплексу розосередилися машини та бородаті чоловіки спортивної статури.

Також на своїй сторінці в соцмережі чеченськи опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив про можливу смерть лідера Чечні.

Нагадаємо, що два дні тому представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Кадиров перебуває у важкому стані через слабке здоров’я.

Проте сьогодні в особистому Telegram-каналі Рамзана Кадирова опублікували відеоролик, який нібито зняли під час прогулянки голови Чечні.

Рамзан Кадиров, Росія
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Купа охорони та автівок: біля ЦЛК у Москві до хворого Кадирова прибула делегація
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