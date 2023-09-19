Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Мир
Вадим Карпьяк, Ведущий программы «Свобода слова»
Юлия Захарченко, редактор ленты

Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова

Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова
Фото: Getty Images

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет проблемы с состоянием здоровья. Существуют версии о том, что его могли неоднократно отравить россияне, вследствие чего возникли значительные осложнения с системой почек.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

— То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья, — это известная вещь. Есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное, что дало определенное осложнение на систему почек. Насколько мы понимаем, на сегодня то видео, которое есть, я не могу сказать, что это было записано как раз вчера, когда его демонстрировали. Это может быть старое видео, которое не имеет никакого отношения к сути, которая есть на сегодня.

То, что на Кадырова охотились, и охотились россияне — известная, скажем так, борьба группировок, которые есть там в Кремле, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, то он добился такой ситуации. Как там у него будет с состоянием здоровья — давайте будем смотреть, потому что человек может находиться в коме неделю, месяц, два, полгода. Есть известные факты, когда там до года, может, больше, люди находились в состоянии комы, — обратил внимание Данилов.

По мнению секретаря СНБО, на территории Российской Федерации могут возникнуть ослабления и начаться процессы, которые сделают кремлевскую власть еще более хрупкой.

Сейчас смотрят

— Конечно, будут ослабления одной группировки, с которой воюют другие группировки в Кремле, так называемые башни Кремля. Они постоянно между собой выясняют отношения, одна группировка будет ослаблена. То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые вообще говорят о том, что власти в России крайне хрупкие.

Не только из-за вопроса наличия или отсутствия Кадырова, там очень много факторов, которые сейчас начинают работать. Они сейчас будут переходить в другую стратегию: пугать мир ядерным оружием и делать все, чтобы мир был напуганным, — считает секретарь СНБО.

Читайте также
Что ждет Путина и Чечню без Кадырова — прогноз аналитиков ISW
Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова

Владимир Путин, Кремль, Алексей Данилов, Рамзан Кадиров, СНБО, Росія, Чечня
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Я не вижу, чтобы была катастрофа: Данилов об увольнении заместителей министра обороны
Олексій Данілов - секретар РНБО
РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP
ПВК Вагнер
Масштабы выросли в два раза за год: правительство РФ заказало 230 тыс. удостоверений для семей погибших
трупи російських окупантів у мішках
Оккупанты через Мариуполь перебрасывают резервы на Запорожское направление – партизаны
Російські танки, техніка РФ
Зеленский рассказал, какой сигнал посылают удары дронов по России
Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова
Латвия будет прогонять россиян, а в Киеве воруют фото со Стены памяти! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова
Украина вернула детей из оккупации, а воины РФ ноют о… Новости ICTV за 18.09.2023
Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь