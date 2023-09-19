Это могло быть неоднократное отравление: Данилов о состоянии здоровья Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет проблемы с состоянием здоровья. Существуют версии о том, что его могли неоднократно отравить россияне, вследствие чего возникли значительные осложнения с системой почек.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

— То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья, — это известная вещь. Есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное, что дало определенное осложнение на систему почек. Насколько мы понимаем, на сегодня то видео, которое есть, я не могу сказать, что это было записано как раз вчера, когда его демонстрировали. Это может быть старое видео, которое не имеет никакого отношения к сути, которая есть на сегодня. То, что на Кадырова охотились, и охотились россияне — известная, скажем так, борьба группировок, которые есть там в Кремле, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, то он добился такой ситуации. Как там у него будет с состоянием здоровья — давайте будем смотреть, потому что человек может находиться в коме неделю, месяц, два, полгода. Есть известные факты, когда там до года, может, больше, люди находились в состоянии комы, — обратил внимание Данилов.

По мнению секретаря СНБО, на территории Российской Федерации могут возникнуть ослабления и начаться процессы, которые сделают кремлевскую власть еще более хрупкой.

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— Конечно, будут ослабления одной группировки, с которой воюют другие группировки в Кремле, так называемые башни Кремля. Они постоянно между собой выясняют отношения, одна группировка будет ослаблена. То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые вообще говорят о том, что власти в России крайне хрупкие. Не только из-за вопроса наличия или отсутствия Кадырова, там очень много факторов, которые сейчас начинают работать. Они сейчас будут переходить в другую стратегию: пугать мир ядерным оружием и делать все, чтобы мир был напуганным, — считает секретарь СНБО.

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