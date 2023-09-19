Це могло бути неодноразове отруєння: Данілов про стан здоров’я Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров має проблеми зі станом здоров’я. Існують версії про те, що його могли неодноразово отруїти росіяни, внаслідок чого виникли значні ускладнення з системою нирок.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоров’я, – це відома річ. Є таке припущення, що це було отруєння, до того ж неодноразове, що дало певне ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, на сьогодні те відео, яке є, я не можу сказати, що це було записано якраз учора, коли його демонстрували. Це може бути старе відео, яке не має ніякого стосунку до суті, яка є на сьогодні. Те, що на Кадирова полювали, і полювали росіяни – відома, скажімо так, боротьба угруповань, які є там у Кремлі, з урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати на процеси у Росії, то він домігся такої ситуації. Як там у нього буде зі станом здоров’я – давайте будемо дивитися, тому що людина може перебувати в комі тиждень, місяць, два, пів року. Є відомі факти, коли там до року, може, більше, люди перебували у стані коми, – звернув увагу Данілов.

На думку секретаря РНБО, на території Російської Федерації можуть виникнути послаблення та початися процеси, які зроблять кремлівську владу ще більш крихкою.

Зараз дивляться

– Звичайно, будуть послаблення одного угруповання, з яким воюють інші угруповання в Кремлі, так звані вежі Кремля. Вони постійно між собою з’ясовують стосунки, одне угруповання буде послаблене. Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які взагалі кажуть про те, що влада у Росії є вкрай крихкою. Не лише через питання наявності чи відсутності Кадирова, там дуже багато чинників, які зараз починають працювати. Вони зараз переходитимуть в іншу стратегію: лякатимуть світ ядерною зброєю та робитимуть все, щоб світ був наляканим, – вважає секретар РНБО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.