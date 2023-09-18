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Что ждет Путина и Чечню без Кадырова — прогноз аналитиков ISW

Что ждет Путина и Чечню без Кадырова — прогноз аналитиков ISW
Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что в случае дестабилизации правления Рамзана Кадырова в Чечне из-за постоянных слухов о состоянии его здоровья российский диктатор Владимир Путин не сможет удержать контроль над республикой.

— Длительное беспокойство состоянием здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента России Владимира Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне, — говорится в сводке ISW.

По их мнению, дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом для режима Путина отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности диктатора в РФ было установление стабильности в республике после жестокой и кровавой войны.

— Кадыров и другие российские чиновники могут быть обеспокоены тем, что постоянные слухи о состоянии его здоровья повлияют на долгосрочную стабильность его, а следовательно, и путинского контроля над Чечней, — отмечают аналитики.

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15 сентября в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за слабого здоровья.

17 сентября лидер Чечни опубликовали видеоролик, который был снят якобы во время прогулки.

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Источник: ISW
Владимир Путин, Рамзан Кадиров, Росія, Чечня
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