У побережья Румынии судно подорвалось на морской мине: что известно
В Черном море спасены 12 членов экипажа сухогруза Seama, зарегистрированного в Того (Африка), который предположительно подорвался на морской мине на расстоянии около 40 км от побережья Румынии.
Они эвакуированы для оказания медицинской помощи в румынский порт Сулина, недалеко от границы с Украиной.
По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.
Члены экипажа считают, что сухогруз наткнулся на мину, однако румынские власти пока не подтвердили причину взрыва.
По данным Fleetmon, судно сейчас на плаву, хотя, судя по фото, оно набирает воду в кормовой части.
Seama прибыло на якорную стоянку в Сулин 12 сентября из Турции, пункт назначения — Измаил, Украина.
Фото: Fleetmon
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