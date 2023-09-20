У побережья Румынии судно подорвалось на морской мине: что известно

В Черном море спасены 12 членов экипажа сухогруза Seama, зарегистрированного в Того (Африка), который предположительно подорвался на морской мине на расстоянии около 40 км от побережья Румынии.

Они эвакуированы для оказания медицинской помощи в румынский порт Сулина, недалеко от границы с Украиной.

По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.

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Члены экипажа считают, что сухогруз наткнулся на мину, однако румынские власти пока не подтвердили причину взрыва.

По данным Fleetmon, судно сейчас на плаву, хотя, судя по фото, оно набирает воду в кормовой части.

Seama прибыло на якорную стоянку в Сулин 12 сентября из Турции, пункт назначения — Измаил, Украина.

Фото: Fleetmon

Источник : CNN

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