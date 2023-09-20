Біля узбережжя Румунії судно підірвалося на морській міні: що відомо

У Чорному морі врятовано 12 членів екіпажу суховантажу Seama, зареєстрованого в Того (Африка), який підірвався, попередньо, на морській міні на відстані близько 40 км від узбережжя Румунії.

Їх евакуйовано для надання медичної допомоги в румунський порт Суліна, що неподалік кордону з Україною.

За попередньою інформацією, вибух стався у машинному відділенні судна.

Зараз дивляться

Члени екіпажу вважають, що суховантаж натрапив на міну, проте румунська влада поки не підтвердила причину вибуху.

За даними Fleetmon, судно наразі на плаву, хоча, судячи з фото, воно набирає воду в кормовій частині.

Seama прибуло на якірну стоянку у Суліні 12 вересня з Туреччини, пункт призначення – Ізмаїл, Україна.

Фото: Fleetmon

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.