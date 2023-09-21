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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Бельгия изучает возможность передачи Украине истребителей F-16

Винищувачі F-16 для України
Фото: Факти ICTV

Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.

Об этом премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил в эфире бельгийской телерадиокомпании VRT в среду, выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

– Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов, – сказал он.

По словам премьер-министра, сейчас вопрос заключается в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

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– Мы должны просчитать все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть, – сказал глава бельгийского правительства.

Он отметил, что самолеты не обязательно могли бы использовать для выполнения боевых задач.

– Может случиться так, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими, – сказал де Кроо.

Ранее стало известно, что Бельгия присоединяется к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции, которую возглавили Нидерланды и Дания.

По словам министра обороны страны Людивин Дедондер в 2024 году Минобороны Бельгии направит Дании два самолета F-16 — двухместные учебно-тренировочные F-16B — для повышения квалификации украинских пилотов, а также отряд из примерно 50 военнослужащих, преимущественно технического персонала, который будет отвечать за развертывание истребителей.

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Бельгия, Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

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