Бельгия изучает возможность передачи Украине истребителей F-16
Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.
Об этом премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил в эфире бельгийской телерадиокомпании VRT в среду, выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
– Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов, – сказал он.
По словам премьер-министра, сейчас вопрос заключается в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.
– Мы должны просчитать все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть, – сказал глава бельгийского правительства.
Он отметил, что самолеты не обязательно могли бы использовать для выполнения боевых задач.
– Может случиться так, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими, – сказал де Кроо.
Ранее стало известно, что Бельгия присоединяется к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции, которую возглавили Нидерланды и Дания.
По словам министра обороны страны Людивин Дедондер в 2024 году Минобороны Бельгии направит Дании два самолета F-16 — двухместные учебно-тренировочные F-16B — для повышения квалификации украинских пилотов, а также отряд из примерно 50 военнослужащих, преимущественно технического персонала, который будет отвечать за развертывание истребителей.
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