Бельгія вивчає можливість передання Україні винищувачів F-16

Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.

Про це прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив в ефірі бельгійської телерадіокомпанії VRT у середу, виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

– Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків, – сказав він.

За словами прем’єр-міністра, зараз питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

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– Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов’язково повинні це розглянути, – сказав глава бельгійського уряду.

Він зазначив, що літаки не обов’язково могли б використовувати для виконання бойових завдань.

– Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими, – сказав де Кроо.

Раніше стало відомо, що Бельгія долучається до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 у межах авіаційної коаліції, яку очолили Нідерланди й Данія.

За словами міністерки оборони країни Людивін Дедондер у 2024 році Міноборони Бельгії надішле Данії два літаки F-16 – двомісні навчально-тренувальні F-16B – для підвищення кваліфікації українських пілотів, а також загін із приблизно 50 військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання винищувачів. Читайте також Україна отримає винищувачі F-16 у недалекому майбутньому – Міллі

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