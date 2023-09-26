США можуть передати Україні ще 30 танків Abrams – ЗМІ

Білий дім і Пентагон розглядають можливість надання Україні ще до 30 танків M1 Abrams, окрім тих, які раніше пообіцяла адміністрація президента Джо Байдена ще в січні.

Про це пише видання The Messenger з посиланням на двох високопосадовців Міноборони США.

За їхніми даними, невідому кількість танків з обіцяного 31 Abrams Україна отримала в суботу, 23 вересня, а у понеділок це підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Видання зазначає, що американські танки Abrams цінують за їхню здатність проривати укріплені позиції та знищувати бронетехніку, тому є надія, що вони зможуть допомогти Силам оборони України відвоювати захоплені Росією території у східних і південних регіонах.

Джерело: The Messenger

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