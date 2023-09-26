США можуть передати Україні ще 30 танків Abrams – ЗМІ
Білий дім і Пентагон розглядають можливість надання Україні ще до 30 танків M1 Abrams, окрім тих, які раніше пообіцяла адміністрація президента Джо Байдена ще в січні.
Про це пише видання The Messenger з посиланням на двох високопосадовців Міноборони США.
За їхніми даними, невідому кількість танків з обіцяного 31 Abrams Україна отримала в суботу, 23 вересня, а у понеділок це підтвердив президент Володимир Зеленський.
Видання зазначає, що американські танки Abrams цінують за їхню здатність проривати укріплені позиції та знищувати бронетехніку, тому є надія, що вони зможуть допомогти Силам оборони України відвоювати захоплені Росією території у східних і південних регіонах.
Джерело: The Messenger
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк