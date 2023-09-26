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Валерий Савицкий, редактор ленты

Украина получит ATACMS на этой неделе, а на следующей их начнут применять на фронте – СМИ

ATACMS
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты до конца недели одобрят передачу Украине американских ракет большой дальности с кассетными боеприпасами ATACMS M39. Вооруженные силы могут начать использовать их на фронте на следующей неделе.

Об этом в интервью Newsweek заявил Дэн Райс, — бывший офицер армии США и бывший специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, передача этого оружия станет “переломным моментом в украинских военных действиях”.

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— Долгожданное одобрение предоставления трубчатых усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) с дальностью действия чуть более 100 миль, выглядит неизбежным. Ведь Белый дом приближается к тому, чтобы наконец отменить свою блокировку на поставку Киеву армейской тактической ракетной системы большой дальности MGM-140 — известной как ATACMS, — сказал военный.

Ракета ATACMS: характеристики

Он также отметил, что одобрение предоставления Киеву кассетных ракет для HIMARS, вероятно, состоится на этой неделе. Он сослался на разговоры с “американскими руководителями и американцами, которые должны обеспечить их доставку в Украину”, как на основание для своего прогноза.

— Получение одобрения на этой неделе DPICM для HIMARS изменит правила игры. И без тренировок и изменений они, скорее всего, будут на поле боя уже на следующей неделе, что будет иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы, — подчеркнул Дэн Райс.

Напомним, в последнее время в западной прессе появились сообщения, что Белый дом якобы принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

21 сентября Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн. В него вошли ракеты ПВО AIM-9M, системы ПВО Avenger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды и тому подобное. Однако ракеты ATACMS там отсутствуют.

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским 21 сентября пообещал передать Киеву небольшое количество ракет ATACMS.

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Источник: Newsweek
ATACMS, HIMARS, США
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