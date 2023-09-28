В США республиканцы не поддерживают финансирование Украины на $6 млрд, Конгрессу грозит шатдаун

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что среди законодателей нет необходимого количества голосов для поддержания инициативы Сената, которая предполагает избежание временной приостановки работы федеральных органов власти (так называемый шатдаун) и параллельное выделение средств для Украины.

Как отмечает CNN, до истечения срока финансирования правительства осталось всего четыре дня, а ясного пути предотвращения остановки работы по-прежнему нет.

— Палата представителей и Сенат идут по пути столкновения и не видят никакого решения, поскольку обе палаты разошлись во мнениях относительно стратегии действий в случае надвигающегося крайнего срока, когда финансирование правительства закончится в субботу в полночь, — пишет телеканал.

Сенат придерживается двухпартийного подхода, представив во вторник согласованный обеими партиями законопроект о временном прекращении работы правительства до 17 ноября, однако нет никаких гарантий, что эта мера будет принята в Палате представителей.

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Спикер Кевин Маккарти не стал обсуждать перспективу вынесения сенатского законопроекта на голосование и вместо этого наметил другой курс действий, заявив, что Палата рассмотрит отдельный консервативный законопроект о прекращении работы правительства, содержащий положения о защите границ США.

Маккарти говорит, что это произойдет независимо от того, уверено ли руководство Республиканской партии в наличии голосов для принятия законопроекта.

Как отмечает CNN, республиканцев в Палате представителей раздирают внутренние разногласия, а требования непримиримых консерваторов выходят на первый план по мере того, как надвигается угроза шатдауна.

— Нам понадобится больше времени. Поэтому мы примем непрерывную резолюцию и, надеюсь, в пятницу вынесем ее на рассмотрение, которая позволит сохранить правительство открытым, но в то же время решить вопрос с границей, — заявил Маккарти в среду.

Однако ряд жестких консерваторов высказались против любого законопроекта о краткосрочном финансировании.

Республиканец от штата Теннесси Энди Оглс заявил, что он по-прежнему выступает “против” краткосрочного законопроекта о финансировании, несмотря на то, что руководство призвало членов конференции работать как единая команда.

В среду Маккарти дал понять, что в Палате представителей нет достаточной поддержки сенатского законопроекта о краткосрочных расходах, после того как за закрытыми дверями встретился с членами конференции Республиканцев, выступающими против законопроекта. Именно в этот законопроект внесены предложения по дополнительных средствах для Украины на сумму $6,2 млрд.

— Я не вижу поддержки в Палате представителей, — сказал Маккарти журналистам, отвечая на вопрос о том, не является ли этот законопроект бесперспективным.

По мере того как каждая из палат идет своим путем, шансы на прекращение работы растут с каждым днем, отмечает CNN.

Кроме помощи Украине в законопроекте Сената также есть $6 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Впрочем, именно положения в законопроекте, касающиеся Украины, могут привести к очередному столкновению между Сенатом и Палатой представителей, поскольку многие консерваторы не хотят одобрять увеличение помощи Киеву.

Кроме того, Сенату предстоит решать свои собственные проблемы, так как сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что он будет затягивать рассмотрение любого законопроекта, предусматривающего дополнительное финансирование Украины. Без согласия всех 100 членов Сената на ускоренное рассмотрение законопроекта неясно, сможет ли Конгресс принять проект закона до истечения срока прекращения работы.

В среду сенатор-демократ Чак Шумер предостерег членов палаты от “тактики затягивания” принятия двухпартийного промежуточного законопроекта, что, по его словам, может привести к остановке работы.

— Нам предстоит еще много работы. Теперь, когда мы работаем над законопроектом, потребуется согласие и сотрудничество, чтобы быстро провести его через палату. Мы не можем допустить, чтобы члены Сената пытались применить тактику отсрочки в последнюю минуту и рисковали прекращением работы, — сказал он, выступая на заседании Сената.

Источник : CNN

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