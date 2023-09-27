Угрожает целостности обороны. В Запорожской области среди военных РФ растет межэтническая напряженность — ISW
Межэтническая напряженность сеет раздор между подразделениями российского 42 гвардейского мотострелкового полка, обороняющимися от украинского контрнаступления на западе Запорожской области.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По данным ISW, мобилизованный военнослужащий из Республики Северная Осетия-Алания Арсен Темираев, который служит в 70 гвардейском мотострелковом полку, 25 сентября опубликовал видео, в котором утверждает, что российская военная полиция 70 полка избила его и двух других солдат 3 батальона 71 гвардейского мотострелкового полка 24 сентября.
По словам Темираева, военная полиция спросила о его этнической принадлежности, и сказала, что “Россия для русских”.
Темираев утверждал, что военная полиция избила его и других военнослужащих, потому что местный житель Токмака Запорожской области заявил, что солдаты совершили сексуальное насилие над детьми. Темираев преступление отрицает.
Военный также пожаловался, мол думал, что “нацисты были на другой [украинской] стороне, [но] оказалось, что они [нацисты] среди нас”.
— Межэтническая напряженность между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу на западе Запорожской области, может угрожать целостности российской обороны и сплоченности подразделений на фоне недавних украинских побед в этом районе, — отмечают аналитики.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина может получить первые истребители F-16 уже следующей весной, через 6-8 месяцев.
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