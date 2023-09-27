У оккупантов было 13 неудачных попыток вытеснить ВСУ в районе Марьинки – Генштаб
На протяжении суток российские войска тщетно пытались наступать на Марьинском направлении.
В частности, в районе Марьинки Донецкой области накануне оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
Украинские защитники отбили атаки захватчиков:
- в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении (зона ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия);
- в районе южнее Новодаровки Запорожской области на Запорожском направлении.
Продолжаются наступательные операции ВСУ:
- на Мелитопольском направлении;
- на Бахмутском направлении.
На Шахтерском направлении украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах.
На Херсонском направлении (зона ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса) Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно наносят поражение по тылам врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко