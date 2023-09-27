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Татьяна Забожко, редактор ленты

У оккупантов было 13 неудачных попыток вытеснить ВСУ в районе Марьинки – Генштаб

міномет, війна в Україні, вогонь
Фото: Getty Images

На протяжении суток российские войска тщетно пытались наступать на Марьинском направлении.

В частности, в районе Марьинки Донецкой области накануне оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Украинские защитники отбили атаки захватчиков:

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  • в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении (зона ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия);
  • в районе южнее Новодаровки Запорожской области на Запорожском направлении.

Продолжаются наступательные операции ВСУ:

  • на Мелитопольском направлении;
  • на Бахмутском направлении.

На Шахтерском направлении украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах.

На Херсонском направлении (зона ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса) Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно наносят поражение по тылам врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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