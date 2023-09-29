Республиканцы забрали из проекта оборонного бюджета $300 млн для Украины — The Hill
Республиканцы в Палате представителей США решили изъять $300 млн помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них отдельно.
Это было сделано вопреки обещаниям спикера Кевина Маккарти этого не делать, пишет The Hill.
— Республиканцы Палаты представителей в среду вечером предложили исключить $300 млн помощи Украине из своего законопроекта о расходах на оборону и назначили отдельное голосование по фондам, изменив курс перед ожидаемым окончательным голосованием, — пишет издание.
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей постановил изъять финансирование Инициативы содействия безопасности Украины, предназначенной для обучения украинских солдат и закупки оружия, из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону.
$300 млн финансирования для Украины будут рассматривать отдельным законопроектом. Председатель регламентного комитета Палаты Том Коул объяснил это необходимостью разблокировать принятие оборонного бюджета.
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