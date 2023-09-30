В Брянской области после взрыва горит подстанция

В Брянской области, что в России, произошел взрыв на электроподстанции.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным жителей российского региона, после взрыва в ряде населенных пунктов пропал свет.

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Отмечается, что взрыв и последующий пожар произошли на электроподстанции в селе Погар, что в Брянской области.

Село Погар находится в 30 км от границы с Украиной.

Впрочем, украинская сторона никак не комментировала взрывы.

Вместе с тем, о причинах взрыва и пострадавших пока неизвестно.

Российские власти пока не комментировали информацию о взрывах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Брянск онлайн, соцсети

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