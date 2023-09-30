В Брянской области после взрыва горит подстанция
В Брянской области, что в России, произошел взрыв на электроподстанции.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По данным жителей российского региона, после взрыва в ряде населенных пунктов пропал свет.
Отмечается, что взрыв и последующий пожар произошли на электроподстанции в селе Погар, что в Брянской области.
Село Погар находится в 30 км от границы с Украиной.
Впрочем, украинская сторона никак не комментировала взрывы.
Вместе с тем, о причинах взрыва и пострадавших пока неизвестно.
Российские власти пока не комментировали информацию о взрывах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.
За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: Брянск онлайн, соцсети
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